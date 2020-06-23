Обзор матчей 23-го тура Российской Премьер Лиги 2019/20
Дата публикации: 23-06-2020 | Категория: news, Россия.Премьер Лига
Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей 23-го тура Чемпионат России, Премьер Лига (РФПЛ), эфир состоялся 23 июня 2020 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Российская премьер лига возобновится с 21 июня 2020 года
На заседании Исполкома РФС было принято решение возобновить сезон Тинькофф РПЛ 2019/20 с 21 июня 2020 года. Структура календаря возобновляемого...
На заседании Исполкома РФС было принято решение возобновить сезон Тинькофф РПЛ 2019/20 с 21 июня 2020 года. Структура календаря возобновляемого...
Игорь Акинфеев сравнялся со Львом Яшиным по количеству сухих матчей
После матча 29-го тура российской Премьер-лиги московского ЦСКА против «Томи», вратарь армейцев отметил свой 203-й матч без пропущенных голов в...
После матча 29-го тура российской Премьер-лиги московского ЦСКА против «Томи», вратарь армейцев отметил свой 203-й матч без пропущенных голов в...
«Спартак» и ЦСКА сыграют матч чемпионата России специальным мячом
Московские «Спартак» и ЦСКА сыграют в матче 9-го тура чемпионата России по футболу специально выпущенными для этой встречи мячами. Об...
Московские «Спартак» и ЦСКА сыграют в матче 9-го тура чемпионата России по футболу специально выпущенными для этой встречи мячами. Об...
Чемпионат Англии 2012-13 / Обзор матчей 27-го тура
26 февраля 2013 Футбол - Английская Премьер Лига 2012/13 - Обзор 27 тура Комментарий - русский (Виктор Рукосуев)...
26 февраля 2013 Футбол - Английская Премьер Лига 2012/13 - Обзор 27 тура Комментарий - русский (Виктор Рукосуев)...
Смотреть Онлайн Чемпионат России 2010 / 14-й тур / Обзор тура
Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 00:50:09.399 Комментарий: Профессиональный (двухголосый) Комментаторы: Денис...
Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 00:50:09.399 Комментарий: Профессиональный (двухголосый) Комментаторы: Денис...