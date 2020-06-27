Спартак М – Уфа (27.06.2020) | Российская Премьер Лига 2019/20 Россия.Премьер Лига Дата публикации: 27-06-2020 | Категория: news

Предлагаем вашему вниманию запись матча Спартак М – Уфа, который состоялся 27 июня 2020 года, в рамках турнира: Российская Премьер Лига 2019/20 | 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..

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