Рубин – Локомотив (27.06.2020) | Российская Премьер Лига 2019/20

Предлагаем вашему вниманию запись матча Рубин – Локомотив, который состоялся 27 июня 2020 года, в рамках турнира: Российская Премьер Лига 2019/20 | 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..

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