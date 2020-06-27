Колос – Александрия (27.06.2020) | Украинская Премьер Лига 2019/20
Дата публикации: 28-06-2020 | Категория: news, Украина.Премьер Лига
Предлагаем вашему вниманию запись матча Колос – Александрия, который состоялся 27 июня 2020 года, в рамках турнира: Украинская Премьер Лига 2019/20. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..
Похожие новости:
Колос – Александрия обзор матча (27.06.2020)
Колос – Александрия 27 июня 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20...
Колос – Александрия 27 июня 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20...
Заря – Колос (06.06.2020) | Украинская Премьер Лига 2019/20
06 июня 2020
Футбол...
06 июня 2020
Футбол...
Александрия - Колос обзор матча (14.03.2020)
Александрия - Колос 14 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 23-й тур...
Александрия - Колос 14 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 23-й тур...
Александрия - Колос обзор матча (23.02.2020)
Александрия - Колос 23 февраля 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 19-й тур...
Александрия - Колос 23 февраля 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 19-й тур...
Колос - Александрия обзор матча (22.09.2019)
Колос - Александрия 22 сентября 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 8-й тур...
Колос - Александрия 22 сентября 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 8-й тур...