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Колос – Александрия (27.06.2020) | Украинская Премьер Лига 2019/20

Дата публикации: 28-06-2020 | Категория: news, Украина.Премьер Лига

Колос – Александрия

Предлагаем вашему вниманию запись матча Колос – Александрия, который состоялся 27 июня 2020 года, в рамках турнира: Украинская Премьер Лига 2019/20. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..

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