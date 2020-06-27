Колос – Александрия (27.06.2020) | Украинская Премьер Лига 2019/20

Предлагаем вашему вниманию запись матча Колос – Александрия, который состоялся 27 июня 2020 года, в рамках турнира: Украинская Премьер Лига 2019/20. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Колос – Александрия обзор матча (27.06.2020)

Колос – Александрия 27 июня 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20... Колос – Александрия 27 июня 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20...

Заря – Колос (06.06.2020) | Украинская Премьер Лига 2019/20

06 июня 2020

Футбол... 06 июня 2020Футбол...

Александрия - Колос обзор матча (14.03.2020)

Александрия - Колос 14 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 23-й тур... Александрия - Колос 14 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 23-й тур...

Александрия - Колос обзор матча (23.02.2020)

Александрия - Колос 23 февраля 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 19-й тур... Александрия - Колос 23 февраля 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 19-й тур...