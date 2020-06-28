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Лестер Сити – Челси (28.06.2020) | Английская Премьер Лига 2019/20

Дата публикации: 28-06-2020 | Категория: news, Англия.The FA Premier League

Лестер Сити – Челси

Предлагаем вашему вниманию запись матча Лестер Сити – Челси, который состоялся 28 июня 2020 года, в рамках турнира: Англия. Кубок Футбольной Ассоциации 2019/20 | 1/4 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..

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