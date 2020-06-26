Обзор матчей 28-го тура Итальянской Серии А 2019/20
Дата публикации: Вчера, 00:33 | Категория: news, Италия.Lega Calcio
Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей 28-го тура Чемпионат Италии, Серия А, на русском языке, эфир состоялся 29 июня 2020 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Обзор матчей 27-го тура Итальянской Серии А 2019/20
26 июня 2020
Футбол - Чемпионат...
26 июня 2020
Футбол - Чемпионат...
Чемпионат Англии 2012-13 / Обзор матчей 27-го тура
26 февраля 2013 Футбол - Английская Премьер Лига 2012/13 - Обзор 27 тура Комментарий - русский (Виктор Рукосуев)...
26 февраля 2013 Футбол - Английская Премьер Лига 2012/13 - Обзор 27 тура Комментарий - русский (Виктор Рукосуев)...
Чемпионат Англии 2012-13 / Обзор матчей 25-го тура
04 февраля 2013 Футбол - Английская Премьер Лига 2012/13 - Обзор 25 тура Комментарий - русский (Виктор Рукосуев)...
04 февраля 2013 Футбол - Английская Премьер Лига 2012/13 - Обзор 25 тура Комментарий - русский (Виктор Рукосуев)...
Чемпионат Англии 2012-13 / Обзор матчей 24-го тура
01 февраля 2013 Футбол - Английская Премьер Лига 2012/13 - Обзор 23 тура Комментарий - русский (Ян Ворончук)...
01 февраля 2013 Футбол - Английская Премьер Лига 2012/13 - Обзор 23 тура Комментарий - русский (Ян Ворончук)...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2009-2010 / 17-й тур / Обзор тура / Спорт ...
Год выпуска: 2009 Вид спорта: футбол Участники: клубы "Серии А" Продолжительность: 00:39:37 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык...
Год выпуска: 2009 Вид спорта: футбол Участники: клубы "Серии А" Продолжительность: 00:39:37 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык...