Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей 1/4 финала Кубка Англии 2019/20, на русском языке, эфир которой состоялся 29 июня 2020 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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