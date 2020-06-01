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Обзор матчей 34-го тура Немецкой Бундеслиги 2019/20

Дата публикации: Вчера, 00:45 | Категория: news, Германия.Bundesliga

Чемпионат Германии 2015-2016 / Обзор тура

Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей 34-го тура Немецкой Бундеслиги, эфир которой состоялся 29 июня 2020 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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