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Уфа – Рубин (01.07.2020) | Российская Премьер Лига 2019/20

Дата публикации: Вчера, 23:16 | Категория: news, Россия.Премьер Лига

Уфа – Рубин

Предлагаем вашему вниманию запись матча Уфа – Рубин, который состоялся 1 июля 2020 года, в рамках турнира: Российская Премьер Лига 2019/20 | 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..

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