Вест Хэм – Челси (01.07.2020) | Английская Премьер Лига 2019/20

Предлагаем вашему вниманию запись матча Вест Хэм – Челси, который состоялся 1 июля 2020 года, в рамках турнира: Английская Премьер Лига 2019/20. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..

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