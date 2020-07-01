Бетис – Вильярреал (01.07.2020) | Чемпионат Испании 2019/20
Дата публикации: Сегодня, 01:37 | Категория: news, Испания.La Liga, Primera
Предлагаем вашему вниманию запись матча Бетис – Вильярреал, который состоялся 1 июля 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2019/20. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..
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