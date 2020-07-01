СПАЛ – Милан (01.07.2020) | Итальянская Серия А 2019/20
Дата публикации: Сегодня, 01:37 | Категория: news, Италия.Lega Calcio
Предлагаем вашему вниманию запись матча СПАЛ – Милан, который состоялся 1 июля 2020 года, в рамках турнира: Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..
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