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Фаренсе - Порту запись матча 25.01.2021

Дата публикации: 26-01-2021 | Категория: news / Другие национальные чемпионаты и кубки

Фаренсе - Порту Примейра 25.01.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Фаренсе - Порту, который состоялся 25 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 15-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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