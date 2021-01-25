Фаренсе - Порту запись матча 25.01.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Фаренсе - Порту, который состоялся 25 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 15-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Фаренсе - Порту 25.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Эштадиу де Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 15000 25 января 2021, Понедельник. 23:15 МСК. Примейра, 15-й тур Главный судья: Мануэл... Стадион: Эштадиу де Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 15000 25 января 2021, Понедельник. 23:15 МСК. Примейра, 15-й тур Главный судья: Мануэл...