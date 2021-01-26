Вальядолид - Леванте запись матча 26.01.2021
Дата публикации: 26-01-2021 | Категория: news / Англия.The FA Premier League / Испания.La Liga, Primera
Предлагаем вашему вниманию запись матча Вальядолид - Леванте, который состоялся 26 января 2021 года, в рамках турнира: Кубок Испании 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Вальядолид - Леванте 26.01.2021 прямая трансляция
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 26 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала Главный судья:...
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 26 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала Главный судья:...
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