Вальядолид - Леванте запись матча 26.01.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Вальядолид - Леванте, который состоялся 26 января 2021 года, в рамках турнира: Кубок Испании 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Вальядолид - Леванте 26.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 26 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала Главный судья:... Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 26 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала Главный судья:...

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