Ювентус - СПАЛ запись матча 27.01.2021
Дата публикации: 28-01-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Ювентус - СПАЛ, который состоялся 27 января 2021 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2020/21, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Ювентус - СПАЛ 27.01.2021 прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507 27 января 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Италии, 1/4 Финала Главный судья: Ивано Пеццуто...
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507 27 января 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Италии, 1/4 Финала Главный судья: Ивано Пеццуто...
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