Наполи - Специя запись матча 28.01.2021
Дата публикации: 29-01-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Наполи - Специя, который состоялся 28 января 2021 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2020/21, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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