Навалькарнеро - Гранада запись матча 28.01.2021 Дата публикации: 29-01-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Навалькарнеро - Гранада, который состоялся 28 января 2021 года, в рамках турнира: Кубок Испании 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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