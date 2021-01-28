Алькояно - Атлетик запись матча 28.01.2021 Дата публикации: 29-01-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Алькояно - Атлетик, который состоялся 28 января 2021 года, в рамках турнира: Кубок Испании 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Алькояно - Атлетик 28.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Эль-Кольяо (Алькой, Испания), вместимость: 5000 28 января 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала Главный судья: Давид Медье... Стадион: Эль-Кольяо (Алькой, Испания), вместимость: 5000 28 января 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала Главный судья: Давид Медье...

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Смотреть онлайн Кубок Испании 2013: Алькояно - Реал Мадрид прямая трансляция

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