Вальядолид - Уэска запись матча 29.01.2021 Дата публикации: 30-01-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Вальядолид - Уэска, который состоялся 29 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Вальядолид - Уэска 29.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 29 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 21-й тур Главный судья: Рикардо Де... Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 29 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 21-й тур Главный судья: Рикардо Де...

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