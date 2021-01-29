Штутгарт - Майнц запись матча 29.01.2021
Дата публикации: 30-01-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Штутгарт - Майнц, который состоялся 29 января 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 19-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Бавария - Майнц запись матча 03.01.2021
3 января 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
3 января 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
Штутгарт - РБ Лейпциг запись матча 02.01.2021
2 января 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
2 января 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
Майнц - Айнтрахт запись матча 09.01.2021
9 января 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
9 января 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
Боруссия Д - Майнц запись матча 16.01.2021
16 января 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
16 января 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
Фрайбург - Штутгарт запись матча 23.01.2021
23 января 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
23 января 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...