Лион - Бордо запись матча 29.01.2021
Дата публикации: 30-01-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Лион - Бордо, который состоялся 29 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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