  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Сампдория - Ювентус запись матча 30.01.2021

Дата публикации: 30-01-2021

Сампдория - Ювентус Серия А 30.01.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Сампдория - Ювентус, который состоялся 30 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Ювентус -Сампдория обзор матча (18.01.2014)
    Ювентус -Сампдория обзор матча (18.01.2014)
     18 января 2013 | Чемпионат Италии 2013/14 | 20-й тур...
  • Рома - Сампдория запись матча 03.01.2021
    Рома - Сампдория запись матча 03.01.2021
    3 января 2021
    Футбол - Чемпионат Италии...
  • Сампдория - Интер запись матча 06.01.2021
    Сампдория - Интер запись матча 06.01.2021
    6 января 2021
    Футбол - Чемпионат Италии...
  • Специя - Сампдория запись матча 11.01.2021
    Специя - Сампдория запись матча 11.01.2021
    11 января 2021
    Футбол - Чемпионат Италии...
  • Парма - Сампдория запись матча 24.01.2021
    Парма - Сампдория запись матча 24.01.2021
    24 января 2021
    Футбол - Чемпионат Италии...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close