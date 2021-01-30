Боруссия Д - Аугсбург запись матча 30.01.2021 Дата публикации: 30-01-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Боруссия Д - Аугсбург, который состоялся 30 января 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 19-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Аугсбург - Штутгарт запись матча 10.01.2021

10 января 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 10 января 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...

Вердер - Аугсбург запись матча 16.01.2021

16 января 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 16 января 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...

Аугсбург - Бавария запись матча 20.01.2021

20 января 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 20 января 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...

Аугсбург - Боруссия Д запись матча 26.09.2020

26 сентября 2020

Футбол - ... 26 сентября 2020Футбол - ...