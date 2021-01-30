РБ Лейпциг - Байер запись матча 30.01.2021
Дата публикации: 30-01-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча РБ Лейпциг - Байер, который состоялся 30 января 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 19-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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