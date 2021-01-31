Гранада - Сельта (31.01.2021) | Чемпионат Испании 2020/21
Дата публикации: 31-01-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Гранада - Сельта, который состоялся 31 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 21-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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