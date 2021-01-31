Барселона - Атлетик (31.01.2021) | Чемпионат Испании 2020/21
Дата публикации: 01-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Барселона - Атлетик, который состоялся 31 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 21-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Атлетик (Бильбао) - Барселона Продолжительность: 00:46:17 + 00:51:44 первый тайм НТВ+ начало с 10...