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Рома - Верона (31.01.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

Дата публикации: 01-02-2021

Рома - Верона Серия А 31.01.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Рома - Верона, который состоялся 31 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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