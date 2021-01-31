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Кёльн - Арминия (31.01.2021) | Чемпионат Германии 2020/21

Дата публикации: 01-02-2021

Кёльн - Арминия Бундеслига 31.01.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Кёльн - Арминия, который состоялся 31 января 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 19-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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