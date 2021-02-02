Хольштайн - Дармштадт (02.02.2021) | Кубок Германии 2020/21 Дата публикации: 03-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Хольштайн - Дармштадт, который состоялся 2 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Киль Хольштайн - Дармштадт смотреть онлайн 02.02.2021

Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386 2 Февраля 2021, Вторник. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 Финала Главный судья: Сёрен... Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386 2 Февраля 2021, Вторник. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 Финала Главный судья: Сёрен...

Киль Хольштайн - Дармштадт 02.02.2021 обзор матча

Футбол | Кубок Германии 2020/21 | Видео... Футбол | Кубок Германии 2020/21 | Видео...

Рот-Вайсс - Байер (02.02.2021) | Кубок Германии 2020/21

2 Февраля 2021

Футбол - Кубок Германии... 2 Февраля 2021Футбол - Кубок Германии...

Киль - Бавария запись матча 13.01.2021

13 января 2021

Футбол - Кубок Германии... 13 января 2021Футбол - Кубок Германии...