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Бордо - Лилль (03.02.2021) | Чемпионат Англии 2020/21

Дата публикации: 03-02-2021

Бордо - Лилль ФПЛ 03.02.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Бордо - Лилль, который состоялся 3 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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