Штутгарт - Боруссия М (03.02.2021) | Чемпионат Англии 2020/21 Дата публикации: 04-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Штутгарт - Боруссия М, который состоялся 3 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Боруссия Д - Падерборн (02.02.2021) | Кубок Германии 2020/21

2 Февраля 2021

Футбол - Кубок Германии... 2 Февраля 2021Футбол - Кубок Германии...

Чемпионат Германии 2012-13 / 27-й Тур / Штутгарт - Боруссия Д

30 марта 2013 Футбол - Бундеслига 2012/13 Комментирует матч Михаил Мельников... 30 марта 2013 Футбол - Бундеслига 2012/13 Комментирует матч Михаил Мельников...

Чемпионат Германии 2012-13 / 10-й тур / Боруссия (Д) - Штутгарт

Дата матча: 03.11.2012 г. Вид спорта: футбол Участники: Borussia Dortmund - VfB Stuttgart Язык комментариев: русский... Дата матча: 03.11.2012 г. Вид спорта: футбол Участники: Borussia Dortmund - VfB Stuttgart Язык комментариев: русский...

Штутгарт - Боруссия М 03.02.2021 обзор матча

Футбол | Кубок Германии 2020/21 | Видео... Футбол | Кубок Германии 2020/21 | Видео...