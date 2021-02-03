Наполи - Аталанта (03.02.2021) | Кубок Италии 2020/21
Дата публикации: 04-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Наполи - Аталанта, который состоялся 3 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2020/21, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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