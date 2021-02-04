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Бетис - Атлетик (04.02.2021) | Кубок Испании 2020/21

Дата публикации: 05-02-2021

Бетис - Атлетик Кубок Испании 04.02.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Бетис - Атлетик, который состоялся 4 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Испании 2020/21, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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