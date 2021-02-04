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Белененсеш - Порту (04.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

Дата публикации: 05-02-2021

Белененсеш - Порту Примейра 04.02.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Белененсеш - Порту, который состоялся 4 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 17-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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