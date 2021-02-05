Маритиму - Спортинг (05.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21 Дата публикации: 06-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Маритиму - Спортинг, который состоялся 5 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 17-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Портимоненсе - Маритиму смотреть онлайн 22 июня 2020

Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й тур Начало 22 июня 2020г в 23:00 мск... Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й тур Начало 22 июня 2020г в 23:00 мск...

Маритиму - Спортинг 05.02.2021 обзор матча

Футбол | Чемпионат Португалии 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Португалии 2020/21 | Видео...

Спортинг - Бенфика (02.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

2 Февраля 2021

Футбол - Чемпионат... 2 Февраля 2021Футбол - Чемпионат...

Смотреть футбол онлайн Чемпионат Португалии 2009'10 / 17 тур / Брага - Спортинг

Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Брага - Спортинг Продолжительность: 00:50:33 + 00:50:11 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)... Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Брага - Спортинг Продолжительность: 00:50:33 + 00:50:11 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)...