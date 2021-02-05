Бенфика - Витория Гимарайнш (05.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21 Дата публикации: 06-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Бенфика - Витория Гимарайнш, который состоялся 5 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 17-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Бенфика - Витория Гимарайнш прямая трансляция 14.07.2020

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 14 июля 2020, вторник. 23:30 МСК. 32-й тур Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра... Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 14 июля 2020, вторник. 23:30 МСК. 32-й тур Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра...

Бенфика - Витория Гимарайнш смотреть онлайн 05.02.2021

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 5 Февраля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Примейра, 17-й тур Главный судья: Нуну Алмейда (Монте... Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 5 Февраля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Примейра, 17-й тур Главный судья: Нуну Алмейда (Монте...

Белененсеш – Гимарайнш смотреть онлайн 11.06.2020

Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 26-й тур Начало 11 июня 2020г в 21:00 мск... Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 26-й тур Начало 11 июня 2020г в 21:00 мск...