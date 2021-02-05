Бенфика - Витория Гимарайнш (05.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
Дата публикации: 06-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Бенфика - Витория Гимарайнш, который состоялся 5 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 17-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Бенфика - Витория Гимарайнш прямая трансляция 14.07.2020
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 14 июля 2020, вторник. 23:30 МСК. 32-й тур Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра...
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 14 июля 2020, вторник. 23:30 МСК. 32-й тур Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра...
Бенфика - Витория Гимарайнш смотреть онлайн 05.02.2021
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 5 Февраля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Примейра, 17-й тур Главный судья: Нуну Алмейда (Монте...
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 5 Февраля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Примейра, 17-й тур Главный судья: Нуну Алмейда (Монте...
Белененсеш – Гимарайнш смотреть онлайн 11.06.2020
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 26-й тур Начало 11 июня 2020г в 21:00 мск...
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 26-й тур Начало 11 июня 2020г в 21:00 мск...
Гимарайнш – Спортинг смотреть онлайн 04.06.2020
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 25-й тур Начало 4 июня 2020г в 23:15 мск ...
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 25-й тур Начало 4 июня 2020г в 23:15 мск ...