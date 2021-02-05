Фиорентина - Интер (05.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21 Дата публикации: 06-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Фиорентина - Интер, который состоялся 5 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 21-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Чемпионат Италии 2012-13 / 25-й тур / Фиорентина — Интер

17 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Олег Пирожков... 17 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Олег Пирожков...

Интер - Ювентус (02.02.2021) | Кубок Италии 2020/21

2 Февраля 2021

Футбол - Кубок Италии 2020/21... 2 Февраля 2021Футбол - Кубок Италии 2020/21...

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 25 тур: Фиорентина – Интер прямая трансляция

Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 25-й тур Смотреть онлайн Фиорентина – Интер | Прямая видео трансляция матча Начало 17.02.2013 в 23:45... Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 25-й тур Смотреть онлайн Фиорентина – Интер | Прямая видео трансляция матча Начало 17.02.2013 в 23:45...

Финал Кубка Италии 2019/20 пройдёт на «Сан-Сиро»

Финал Кубка Италии в сезоне 2020/2021, вероятно, пройдёт на «Сан-Сиро». Отметим, что обычно финал турнира проходит в Риме на Олимпийском... Финал Кубка Италии в сезоне 2020/2021, вероятно, пройдёт на «Сан-Сиро». Отметим, что обычно финал турнира проходит в Риме на Олимпийском...