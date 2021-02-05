Герта - Бавария (05.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
Дата публикации: 06-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Герта - Бавария, который состоялся 5 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Бавария - Герта запись матча 04.10.2020
4 октября 2020
Футбол - ...
4 октября 2020
Футбол - ...
Герта - Шальке запись матча 02.01.2021
2 января 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
2 января 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
Арминия - Герта запись матча 10.01.2021
10 января 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
10 января 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
Герта - Боруссия Д (21.11.2020) | Немецкая Бундеслига 2020/21
21 ноября 2020
Футбол - ...
21 ноября 2020
Футбол - ...
Герта - Бавария 05.02.2021 обзор матча
Футбол | Немецкая Бундеслига 2020/21 | Видео...
Футбол | Немецкая Бундеслига 2020/21 | Видео...