Лион - Страсбург (06.02.2021) | Чемпионат Франции 2020/21 Дата публикации: 06-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Лион - Страсбург, который состоялся 6 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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