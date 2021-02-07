Брага - Порту (07.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
Дата публикации: 08-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Брага - Порту, который состоялся 7 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 18-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Смотреть футбол онлайн Чемпионат Португалии 2009'10 / 17 тур / Брага - Спортинг
Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Брага - Спортинг Продолжительность: 00:50:33 + 00:50:11 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)...
Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Брага - Спортинг Продолжительность: 00:50:33 + 00:50:11 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)...
Брага - Порту смотреть онлайн 07.02.2021
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154 7 Февраля 2021, Воскресенье. 23:45 МСК. Примейра, 17-й тур...
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154 7 Февраля 2021, Воскресенье. 23:45 МСК. Примейра, 17-й тур...