Брага - Порту (07.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21 Дата публикации: 08-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Брага - Порту, который состоялся 7 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 18-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Брага - Спортинг Продолжительность: 00:50:33 + 00:50:11 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)... Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Брага - Спортинг Продолжительность: 00:50:33 + 00:50:11 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)...