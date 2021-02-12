Болонья - Беневенто (12.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 13-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Болонья - Беневенто, который состоялся 12 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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