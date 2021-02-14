Колос - Шахтёр (14.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
Дата публикации: 14-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Колос - Шахтёр, который состоялся 13 декабря 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Шахтер - Колос запись матча 21.08.2020
21 августа 2020
Футбол...
21 августа 2020
Футбол...
Шахтер Донецк - Колос запись матча 15.07.2020
15 июля 2020
Футбол - ...
15 июля 2020
Футбол - ...
Колос - Шахтер обзор матча (08.03.2020)
8 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 22-й тур...
8 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 22-й тур...