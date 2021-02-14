Днепр-1 - Ингулец (14.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
Дата публикации: 14-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Днепр-1 - Ингулец, который состоялся 14 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Днепр-1 - Ингулец 14.02.2021 прямая трансляция
Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 14 Февраля 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 14-й тур Главный судья: Сергей Бойко...
Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 14 Февраля 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 14-й тур Главный судья: Сергей Бойко...
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