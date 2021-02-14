Сампдория - Фиорентина (14.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21 Дата публикации: 14-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Сампдория - Фиорентина, который состоялся 14 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Сампдория - Фиорентина обзор матча (08.11.2015)

08 ноября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016... 08 ноября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016...

Фиорентина - Сампдория смотреть онлайн

Футбол. Чемпионат Италии Серия А. Смотреть онлайн Фиорентина - Сампдория Прямая видео трансляция матча Начало 20.02.2011 в 17:00... Футбол. Чемпионат Италии Серия А. Смотреть онлайн Фиорентина - Сампдория Прямая видео трансляция матча Начало 20.02.2011 в 17:00...

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 15 тур: Фиорентина – Сампдория прямая трансляция

Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 15-й тур Смотреть онлайн Фиорентина – Сампдория | Прямая видео трансляция матча Начало 02.12.2012 в 23:45... Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 15-й тур Смотреть онлайн Фиорентина – Сампдория | Прямая видео трансляция матча Начало 02.12.2012 в 23:45...

Чемпионат Италии 2012-13 / 24-й тур / Сампдория - Рома

10 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует Станислав Минин... 10 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует Станислав Минин...