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Бордо - Марсель (14.02.2021) | Чемпионат Франции 2020/21

Дата публикации: 15-02-2021

Бордо - Марсель ФПЛ 14.02.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Бордо - Марсель, который состоялся 14 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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