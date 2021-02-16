Лейпциг - Ливерпуль (16.02.2021) | Лига Чемпионов 2020/21 Дата публикации: 17-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Лейпциг - Ливерпуль, который состоялся 16 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

«Ливерпуль» хочет купить Вернера и оставить его в «РБ Лейпциг» на правах аренды

Юрген Клопп заинтересован в приобретении лидера атаки «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. По информации «Goal», лидер текущего сезона... Юрген Клопп заинтересован в приобретении лидера атаки «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. По информации «Goal», лидер текущего сезона...

ПСЖ - РБ Лейпциг запись матча 24.11.2020

24 ноября 2020

Футбол - Лига... 24 ноября 2020Футбол - Лига...

РБ Лейпциг - ПСЖ запись матча 04.11.2020

04 ноября 2020

Футбол - Лига... 04 ноября 2020Футбол - Лига...

«Лейпциг» арендовал Анхелиньо у «Манчестер Сити»

Левый защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо проведет сезон 2020/21 в Германии. Как сообщает пресс-служба «РБ Лейпциг», испанец... Левый защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо проведет сезон 2020/21 в Германии. Как сообщает пресс-служба «РБ Лейпциг», испанец...