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Динамо Киев - Брюгге (18.02.2021) | Лига Европы 2020/21

Дата публикации: 18-02-2021

Динамо Киев - Брюгге Лига Европы 18.02.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Динамо Киев - Брюгге, который состоялся 18 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/16 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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