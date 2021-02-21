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Краснодар - Сочи (21.02.2021) | Кубок России 2020/21

Дата публикации: 21-02-2021

Краснодар - Сочи Кубок России 20.02.2021 

Предлагаем вашему вниманию запись матча Краснодар - Сочи, который состоялся 21 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Кубок России 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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