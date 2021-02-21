Хоффенхайм - Вердер (21.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21 Дата публикации: 21-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Хоффенхайм - Вердер, который состоялся 21 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Боруссия Д - Хоффенхайм (13.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

13 Февраля 2020

Футбол - Немецкая... 13 Февраля 2020Футбол - Немецкая...

Вердер - Фрайбург (13.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

13 Февраля 2020

Футбол - Немецкая... 13 Февраля 2020Футбол - Немецкая...

Хоффенхайм - Вердер 21.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164 21 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 22-й тур Главный судья:... Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164 21 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 22-й тур Главный судья:...

Вердер - Хоффенхайм запись матча 25.10.2020

25 октября 2020

Футбол - ... 25 октября 2020Футбол - ...