Ювентус - Кротоне (22.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21 Дата публикации: 23-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ювентус - Кротоне, который состоялся 22 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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